В Дании будут размещены войска США, ядерного оружия не будет

Правительство Дании разрешит Соединённым Штатам разместить американские войска на своей территории. Об этом объявила премьер-министр Дании Метте Фредриксен на пресс-конференции в Копенгагене. Соглашение о сотрудничестве с США в области обороны стало для Дании значительным шагом в укреплении обороноспособности. Вместе с тем, это соглашение похоже на соглашения, уже подписанные с США соседними с Данией государствами — Норвегией, Швецией и Финляндией.

Премьер-министр Дании, социал-демократ Фредриксен объявила об этом на пресс-конференции. Рядом с ней стоял министр обороны, Троэльс Лунд Поульсен.

"Мы живём в эпоху насилия, когда немало сил бросают вызов нашей демократии и демократическим правилам", заявила премьер-министр, обосновывая необходимость соглашения с США.

Двусторонний договор о сотрудничестве в области обороны между США и Данией представляет собой крупное изменение оборонной политики Копенгагена, отметила Фредриксен, подчеркнув, что американские войска смогут дислоцироваться в Дании на постоянной основе, используя для этого три датские авиабазы.

Вопрос о количестве военнослужащих США пока не решён.

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