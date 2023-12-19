Российский МИД 19 декабря вызвал посла Финляндии в России Антти Хелантеря. Поводом стало подписание соглашения об оборонном сотрудничестве между Финляндией и США. Об этом сообщается на сайте российского министерства.

Вызов посла – один из легальных способов проявить недовольство действиями другой страны дипломатическими методами. В заявлении МИД, подписанном пресс-секретарём ведомства Марией Захаровой, сказано, что Москва пообещала ответить Финляндии на "угрожающее безопасности" России "наращивание военного потенциала НАТО на границе". Москва назвала границу Финляндии и России "зоной возможной конфронтации".

Договор между Финляндией и США об оборонном сотрудничестве был подписан 18 декабря. Он вступит в силу после ратификации парламентами двух стран.

Хельсинки разрешил США хранить оружие и боеприпасы на своей территории. В перспективе подписанный договор позволит Конгрессу США финансировать строительство оборонных инфраструктурных сооружений на финской территории. Документ прописывает конкретные правила доступа американских военных к объектам в Финляндии.

Финляндия после Второй мировой войны хранила нейтралитет, от которого отказалась в 2022 году, подав заявку на вступление в НАТО. Причиной Хельсинки называет российское военное вторжение в Украину, напоминает телерадиокомпания Yle.