Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Дании проходят досрочные парламентские выборы

В Дании начались досрочные парламентские выборы. Больше 4 миллионов избирателей выбирают 179 депутатов однопалатного Фолькетинга. Дата голосования была сдвинута на семь месяцев из-за критики правительства за действия во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, из-за убийства 15 миллионов норок на зверофермах в 2020 году, признанного позднее судом незаконным.

Избиратели могут выбрать из 14 партий. Предвыборная полемика касается преимущественно внутренних тем, таких как налоги, миграция и меры реагирования на энергетический кризис. Опросы прогнозируют, что левым и правым партиям не удастся получить большинство в 90 голосов, и им придётся договариваться о коалиции с центристами.

Из 179 депутатов в парламенте четверо представляют две датские автономии — Фарерские острова и Гренландию. Выборы на Фарерах уже прошли в понедельник. Одно место досталось представителю левых центристов, одно — представителю правых центристов, сообщает национальная вещательная корпорация DK.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG