В Дании проходят досрочные парламентские выборы

В Дании начались досрочные парламентские выборы. Больше 4 миллионов избирателей выбирают 179 депутатов однопалатного Фолькетинга. Дата голосования была сдвинута на семь месяцев из-за критики правительства за действия во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, из-за убийства 15 миллионов норок на зверофермах в 2020 году, признанного позднее судом незаконным.

Избиратели могут выбрать из 14 партий. Предвыборная полемика касается преимущественно внутренних тем, таких как налоги, миграция и меры реагирования на энергетический кризис. Опросы прогнозируют, что левым и правым партиям не удастся получить большинство в 90 голосов, и им придётся договариваться о коалиции с центристами.

Из 179 депутатов в парламенте четверо представляют две датские автономии — Фарерские острова и Гренландию. Выборы на Фарерах уже прошли в понедельник. Одно место досталось представителю левых центристов, одно — представителю правых центристов, сообщает национальная вещательная корпорация DK.