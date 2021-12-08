В Дании снят арест с российского научного судна "Академик Иоффе"

Аппеляционный суд в Дании снял арест с российского исследовательского судна "Академик Иоффе", несмотря на то, что претензии канадской компании к владельцу судна сохраняются. В постановлении суда подчёркивается, что по датскому законодательству нельзя накладывать арест на суда, принадлежащие иностранным государствам и использующиеся исключительно в некоммерческих целях.

Власти Дании задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе" 1 ноября. Арест судна мотивировали обеспечительной мерой по иску третьей стороны. Иск подала канадская компания One Ocean Expeditions, которая занимается организацией круизов в северной части Атлантического океана.

В 2019 году издание Baird Maritime сообщало, что канадский туроператор обвинил Россию в том, что она сдала ему в аренду "Иоффе" и однотипное судно "Академик Вавилов" для перевозки туристов, но потом забрала их в нарушение договора. Из судебных документов, размещённых на сайте компании PricewaterhouseCoopers (PwC), следует, что иск действительно подала компания One Ocean Expeditions, которая в настоящий момент проходит процедуру банкротства, сообщает РБК.