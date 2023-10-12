В Даниловом монастыре выставили репродукцию "Троицы" с патриархом

В Москве в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре выставили репродукцию иконы "Святая Троица" Андрея Рублёва, на которой пририсован патриарх Кирилл. Внимание на картину обратил диакон Андрей Кураев (в РПЦ он был лишён сана).

Патриарх "обожился и стал четвертым лицом Троицы прямо при жизни", написал Кураев и добавил, что это политический сигнал для участников "церковно-государственного партнерства". "Если я допущен к такому столику (трапеза Троицы), то о моих подвязках в Кремле и базарить нечего!", — прокомментировал картину Кураев.

Картина появилась ещё в 2012 году. Её написал Игорь Бабайлов. Согласно сайту художника, увидев свой портрет на фоне троих ангелов, патриарх Кирилл сказал: "Лучший мой портрет, который когда-либо был написан".

Русская Православная Церковь отдельно не презентовала версию "Троицы" с патриархом Кириллом. Вчера на полотно обратили внимание после того, как оно появилось на некоторых снимках с заседания Священного Синода.

В прошлом году оригинальная икона "Троица", написанная в XV веке Андреем Рублёвым, стала причиной конфликта церкви с Третьяковской галереей и музейным сообществом. Одна из самых известных русских икон хранилась в музее при необходимой влажности и температуре, однако летом 2022 года её передали на несколько дней в Троице-Сергиеву лавру. Утверждалось, что по возвращении работы на ней было обнаружено 61 повреждение.

В мае 2023 года Владимир Путин распорядился передать "Троицу" РПЦ. Планировалось, что она год будет находиться в Храме Христа Спасителя в Москве, а потом её выставят в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Резко против этого выступили музейное сообщество и ряд российских учёных, которые считают, что хранение иконы вне музейного пространства приведёт к её разрушению.

Председатель совета РПЦ по искусству протоиерей Леонид Калинин, который согласился со специалистами Третьяковской галереи в том, что передавать "Троицу" нельзя из-за её состояния, был снят с должности и запрещён в служении патриархом Кириллом.

Сейчас "Троица" находится во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря. Решение о том, необходима ли "Троице" реставрация, будет принято на заседании расширенного реставрационного совета. Его дата пока не объявлена.