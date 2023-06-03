Одна из самых известных русских икон "Троица" Андрея Рублева перевезена 3 июня из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя в центре Москвы. Она установлена в капсулу в центре собора. Ранее против этого резко возражало музейное сообщество.

Минкультуры РФ сообщило, что транспортировка прошла успешно. Икона будет находиться в Кафедральном соборе на праздничном богослужении 4 июня и еще две недели после этого, до 18 июня, говорится в заявлении министерства.

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл (Гундяев), в свою очередь, вечером 3 июня заявил, что "Троица" останется в храме на год. После этого её планируют перевезти в Свято-Троицкую Сергиевую лавру в Подмосковье.

"Завтра я не смогу быть в этом храме и вообще в лавре именно потому, что в храме Христа Спасителя будем молиться перед возвращённым образом", — цитирует его ТАСС.

С распоряжением передать "Троицу" на хранение из Третьяковской галереи в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры 15 мая выступил президент России Владимир Путин.

Резко против выступило музейное сообщество. Российские учёные обратились с открытым письмом к главе Минкульта Ольге Любимовой с просьбой предотвратить разрушение иконы, которое, по их мнению, возможно из-за изменения условий её хранения.

Участники заседания комиссии по реставрации в Третьяковской галерее в Москве в мае заявили, что перенос иконы невозможен из-за её нестабильного состояния. После этого Кирилл снял с должности и запретил в служении председателя совета РПЦ по искусству протоиерея Леонида Калинина, участвовавшего в заседании и подписавшего протокол с решением.