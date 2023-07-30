В Дарагановке под Таганрогом упал беспилотник. Вероятно, российский

В хуторе Дарагановка вблизи Таганрога Ростовской области вечером в воскресенье упал беспилотник. Телеграм-каналы публикуют кадры последствий, видно, что возник пожар.

Как пишет "База", по предварительным данным, пострадали два человека, повреждены частный дом и два автомобиля.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев впоследствии подтвердил падение беспилотника. По его данным, пострадавших нет, повреждена кровля частного домовладения и автомобиль.

Откуда был запущен беспилотник и что было его целью - неизвестно. Ни российские, ни украинские военные случившееся пока не комментировали.

Ряд телеграм-каналов, в том числе российские, пишут, что, судя по обломкам, речь идёт о беспилотнике "Форпост" или "Орион" - оба типа беспилотников находятся на вооружении ВКС России.

Два дня назад, 28 июля, в центре Таганрога произошёл взрыв. В здание местного музея попала ракета. Пострадали, по последним данным, более 20 человек, погибших не было. Минобороны России заявило, что ракету выпустила Украина, украинское командование назвало взрыв результатом "безграмотных действий" российской ПВО.

От Таганрога до передовых украинских позиций на фронте - около 150 километров.