В Давосе миллионеры потребовали обложить их новыми налогами

Группа миллионеров потребовала от мировых лидеров, приехавших на Давосский экономический форум, обложить их новыми налогами, чтобы сократить глобальное неравенство.

"Наши правительства по-прежнему ничего не делают для преодоления вопиющего неравенства. Вместо этого они встречаются за закрытыми дверями, участвуя в выставке частных богатств. В этом году ещё четверть миллиарда человек окажутся в условиях крайней нищеты. Пришло время сбалансировать мир. Пришло время обложить налогом богатых", – сказала Марлен Энгельхорн, одна из протестующих миллионеров.

Акцию организовали участники группы "Патриотические миллионеры". Группа впервые собралась в США в 2010 году, чтобы потребовать отменить налоговые льготы для богатых, введённые бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим. С тех пор к организации присоединились более 200 состоятельных людей. Миллионеры выступают среди прочего за повышение минимальной оплаты труда и совершенствование прогрессивной налоговой шкалы.

Традиционный экономический форум в швейцарском Давосе открылся 22 мая 2022 года. В сессиях примут участие более двух тысяч человек – выступят представители политических и бизнес-элит, в том числе лидеры государств.

Одной из главных тем саммита станет война в Украине и её последствия. Участников из России на форум не пригласили, а "Русский дом" в Давосе переименовали в Дом военных преступлений России.