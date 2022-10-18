В декабре выйдет сборник речей Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал 16 своих речей и написал введение для книги "Послание из Украины". Книгу в разных форматах выпустят одновременно в нескольких странах в начале декабря.

Как обещает издательство, книга расскажет историю Украины словами её президента. "Это история нации, которая доблестно защищается от российской агрессии. И это история народа, который возглавляет мир в борьбе за демократию", говорится на сайте издательства.

"Поддержка Украины – это не тренд, не мем и не вирусный челлендж. Это не та сила, которая быстро распространится по планете, а затем так же быстро исчезнет", – сказал Зеленский, которого цитирует американское издательство Crown.

Зеленский написал для книги введение с размышлениями о том, что он узнал о себе и об Украине после масштабного вторжения России. Также книга включает предисловие Аркадия Островского – редактора The Economist по России и Восточной Европе, которое даёт контекст речам Зеленского и объясняет их значение.

"Послание из Украины" будет опубликовано 6 декабря 2022 года одновременно в США, Великобритании, Германии, Испании и Португалии – права на книгу проданы в десяти странах. Все доходы от продаж пойдут в глобальный фонд по поддержке Украины United24, запущенный Зеленским в мае 2022 года.