Зеленский и Путин – в числе самых влиятельных людей по версии Time

Журнал Time опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира. В него вошли президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин.



Ранее Зеленский стал лидером голосования среди читателей журнала, опередив Илона Маска и Бориса Джонсона. Статью о нём для Time написал президент США Джо Байден, назвав Зеленского лидером, достойным храбрости и стойкости своего народа.



"Каждый раз, когда мы общаемся, я слышу в голосе президента Зеленского неумолимую решимость человека, который глубоко верит в свой долг перед народом и ежедневно берет на себя ответственность вести за собой нацию в этот темный и трудный час", – написал Байден.



Статью о российском президента – Владимире Путине – подготовил оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает наказание в колонии во Владимирской тюрьме. Навальный назвал Путина злобным сумасшедшим с армией, ядерной бомбой и членством в Совбезе ООН.



"Он вновь напомнил нам о том, что путь, начинающийся с "немного подделать выборы", всегда заканчивается диктатурой. О том, что диктатура всегда ведет к войне,"– написал Навальный.