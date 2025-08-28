В деле о домогательствах прокурора МУС появилась ещё одна женщина

В ходе расследования дела о сексуальных домогательствах против главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана появилась вторая женщина, выступившая с обвинениями. Её имя не разглашается, сообщает The Guardian.

Свидетельство потерпевшей относится к 2009 году, когда ей было немного за 20, и она проходила стажировку у Хана. В то время он был одним из ведущих адвокатов по делам защиты в МУС и других международных трибуналах.

По словам женщины, поведение Хана характеризовалось "постоянным давлением". В частности в офисе суда он якобы трогал её грудь, а затем несколько раз приглашал к себе домой, где пытался вступить с ней в сексуальные отношения. Потерпевшая утверждает чувствовала себя "в ловушке", так как нуждалась в положительной рекомендации и была вынуждена выбирать между "терпеть или уйти".

Источники The Guardian отмечают, что данный рассказ во многом совпадает с обвинениями, ранее выдвинутыми другой коллегой Хана, связанные с эпизодами домогательств в 2023–2024 годах.

Защита Хана называет обвинения "полностью ложными" и заявляет, что прокурор предоставил следствию доказательства, опровергающие предъявленные обвинения.

Начало внешнего расследования в отношении Хана стало известно в ноябре 2024 года. При этом, как сообщает The Guardian, прокурор пытался отговорить первую потерпевшую от обвинений, оказывая на неё давление через звонки и личные встречи. Хан отрицает обвинения и связывает их с кампанией дезинформации против его офиса.

В мае 2025 года Хан ушёл в административный отпуск до завершения расследования, пояснив это ростом давления СМИ на него.

Хан, среди прочего, известен тем, что в марте 2023 года МУС по его запросу выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинениям в незаконном вывозе украинских детей на неподконтрольные Киеву территории. В мае 2024 года Хан также запросил ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и лидеров ХАМАС по подозоению в военных преступлениях в секторе Газа.