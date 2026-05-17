В Демократической республике Конго и Уганде ЧС из-за вспышки Эболы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической республике Конго (ДРК) и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.

При этом в ВОЗ подчеркнули, что текущая ситуация не соответствует критериям пандемии.

По данным организации, на 16 мая в провинции Итури на востоке ДРК зарегистрированы восемь лабораторно подтвержденных случаев Эболы, 246 предполагаемых случаев и 80 предполагаемых смертей. В Уганде выявлены два подтвержденных случая у людей, прибывших из ДРК, один заболевший умер.

Также в ДРК зафиксированы четыре смерти среди медицинских работников "в клинической обстановке, указывающей на вирусную геморрагическую лихорадку". ВОЗ опасается, что это свидетельствует о внутрибольничном распространении инфекции и проблемах с санитарным контролем.

Организация предупреждает, что реальные масштабы вспышки могут быть значительно выше официальных данных, а риск дальнейшего распространения в регионе остается высоким.

Сейчас распространяется штамм Бундибугйо, для которого, в отличие от штамма Эбола-Заир, не существует одобренных вакцин или методов лечения.

Вспышка стала уже 17-й в ДРК с 1976 года, когда вирус Эбола впервые был выявлен в стране.

Гуманитарная организация "Врачи без границ" назвала ситуацию "крайне тревожной" и сообщила о подготовке масштабных мер реагирования.

Директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний доктор Жан Касея заявил, что нестабильная обстановка в Итури, где активно действуют джихадисты, поддерживаемые террористическим "Исламским государством", ограничивает операции по мониторингу и оперативному реагированию.

С 2021 года провинция Итури находится под военным управлением. Власти Демократической республики Конго таким образом пытаются нейтрализовать десятки вооруженных группировок, действовавших в этом районе на протяжении многих лет.

Роспотребнадзор заявил, что риска распространения Эболы в России в настоящее время нет.