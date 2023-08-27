В демоверсии ЕГЭ по литературе нет Пушкина, но появился "патриотизм"

В задания Единого государственного экзамена по литературе в будущем году могут не включить произведения Александра Пушкина и других авторов так называемого золотого века русской литературы. Это следует из демоверсии кодификатора экзамена, опубликованного на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). На изменения обратила внимание "Новая газета Европа".

Из опубликованных материалов следует, что знания выпускников о литературе будут проверять, начиная с авторов середины XIX века. Таким образом, из экзамена пропали древнерусская литература, литература XVIII века и авторы первой половины XIX века, включая Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Грибоедова и Жуковского.

При этом список авторов, творчество которых необходимо будет изучать при подготовке к экзамену, дополнен авторами произведений о Великой Отечественной войне (всего в списке 19 авторов стихов, прозы и пьес о ней - включая белорусского писателя Василя Быкова). Добавлен также раздел о литературе народов России.

В список обязательных произведений добавлена "Молодая гвардия" Александра Фадеева - Минпросвещения в январе объявило о его возвращении в школьную программу с сентября. Также в списке "Как закалялась сталь" Николая Островского - одно из наиболее известных пропагандистских произведений советской литературы, повествующее в том числе о гражданской войне на территории Украины. Школьникам предлагается прочитать "избранные главы" из этого романа. О необходимости добавления в программу "Молодой гвардии" и "Как закалялась сталь" говорил ранее президент Владимир Путин.

В кодификаторе по литературе также появилось слово "патриотизм" - по мнению авторов экзамена, выпускникам нужно будет при сдаче ЕГЭ продемонстрировать "уважение закона и правопорядка", "патриотизм", "гордость за настоящее многонационального народа России", "идейную убежденность, готовность к служению и защите Отечества". Контрольно-измерительные материалы должны, по мнению составителей, подчёркивать "сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину".