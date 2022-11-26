Президент Украины Владимир Зеленский в субботу 26 ноября - когда в стране отмечается день памяти жертв Голодомора - объявил о международной инициативе Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"), которая должна помочь доставить сельскохозяйственную продукцию беднейшим странам мира.

Программа была официально запущена на саммите в Киеве, посвящённом международной продовольственной безопасности. Помимо Зеленского, в нём приняли участие лидеры нескольких европейских стран, в том числе премьер-министры Польши, Литвы и Бельгии и президент Венгрии.

Суть программы "Зерно из Украины" состоит в том, что страны-участницы проекта - их более 20 - покупают сельскохозяйственную продукцию у украинских производителей и передают ее странам, находящимся на грани голода, таким как Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сомали и Йемен. Всего планируется отправить около 60 судов с украинским зерном.

Зеленский подчеркнул, что Украина не случайно запускает программу в день памяти жертв Голодомора, чувствуя свою ответственность как нация, в своё время пережившая голод.

Ранее было объявлено о продлении так называемой продовольственной сделки под эгидой ООН, согласно которой Россия не препятствует транспортировке зерна и других продуктов из нескольких украинских портов.

В своём выступлении, посвящённом годовщине Голодомора, Зеленский провёл параллели между 1932-33 годами и нынешней российской агрессией против Украины. "Тогда нас хотели уничтожить голодом, сейчас тьмой и холодом" - сказал он, имея в виду российские удары по инфраструктурным объектам, после которых многие жители Украины остались без света и тепла. В подобном духе высказались и другие украинские лидеры, подчеркнув, что Украина выстоит.

Внимание привлёк визит в Киев президента Венгрии Каталины Новак. Отношения между Киевом и Будапештом остаются напряжёнными, Новак стала первым высокопоставленным представителем Венгрии, посещающим Украину с начала войны.