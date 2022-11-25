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Румыния, Ирландия и Молдова признали Голодомор геноцидом

Митинг памяти жертв голодомора в Украине, архив

Сенат Ирландии и парламенты Молдовы и Румынии приняли резолюцию, в которой массовый голод 1932-33 годов - Голодомор - признан актом геноцида народа Украины. Сейчас аналогичную резолюцию рассматривает немецкий Бундестаг - она может быть принята в следующую среду.

По словам депутата румынского парламента от правящей Национальной либеральной партии Александру Мурару, "Голодомор был уникальным убийством на территории Советского Союза по масштабам, темпам и характеру преступлений, совершенных руководителями и институтами СССР. В начале 1930-х годов мужество и решительность украинцев сопротивляться коллективизации вызвали безудержную ненависть тоталитарной системы." В румынской резолюции осуждаются также события 1946-1947 годов, когда румыны в Бессарабии (советской Молдавской ССР) были подвергнуты намеренному, искусственному голоду с целью принудительной коллективизации.

Сенат США поддержал резолюцию, которая признает Голодомор в Украине геноцидом, ещё в 2018 году. В апреле 2022 года такое же решение приняли власти Чехии.

  • Голодомор - массовый голод в Украинской ССР в 1932-1933 годах - был вызван политикой хлебозаготовок и конфискации всех продовольственных запасов у украинских крестьян, проводившейся Советской властью. В результате голода погибло не менее 5 млн человек, точные цифры неизвестны. Имели место случаи голодных бунтов, детоубийств и людоедства. Также крестьяне подвергались массовым репрессиям. Верховная Рада Украины признала голодомор геноцидом в 2006 году.
  • В июне 2022 года Сенат Ирландии признал геноцидом действия России в Украине в ходе нынешнего военного вторжения. В резолюции отмечалось, что "действия российских военных отвечают критериям геноцида, установленным Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него". Сенаторы тогда призывали усилить санкции против России.

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