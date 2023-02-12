В день рождения Фургала Хабаровск был заклеен листовками в его поддержку

В Хабаровске 12 февраля прошла вторая за два дня акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осуждённого на прошедшей неделе к 22 годам лишения свободы.
Как сообщает "7х7-Горизонтальная Россия", на акцию с требованием освободить Фургала вышли около 70 человек. Они скандировали: "Я, мы, он, она – за Фургала вся страна!", "Свободу Фургалу!" и "Фургала – в президенты!". Полиция не вмешивалась, о задержаниях не сообщается.
Акция была приурочена к дню рождения бывшего губернатора. 12 февраля Фургалу исполнилось 53 года.
Также в воскресенье в Хабаровске появилось множество уличных листовок в поддержку Фургала. Портретами бывшего губернатора неизвестные обклеили столбы, – сообщает корреспондент Радио Свобода. Всего на 300 метров очевидцы насчитали 14 наклеенных листовок с портретами Фургала.
Накануне, 11 февраля, в городе также прошла акция в его поддержку с участием десятков людей.
В воскресенье акции меньшего масштаба прошли также в Новосибирске, Комсомольске-на-Амуре и Москве.
- 10 февраля 2023 года Московский областной суд в Люберцах приговорил Сергея Фургала к 22 годам лишения свободы. Присяжные признали его виновным в организации двух заказных убийств и одного покушения на предпринимателей в середине 2000-х. Свою вину бывший губернатор не признал. Защита и сторонники бывшего губернатора считают, что в деле нет доказательств, а уголовное преследование Фургала – "политическая месть" после неожиданной победы на выборах 2018 года, когда он опередил представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта, набрав в 2,5 раза больше голосов. После ареста Фургала в 2020 году в Хабаровске проходили массовые акции протеста.
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