В день рождения Фургала Хабаровск был заклеен листовками в его поддержку

В Хабаровске 12 февраля прошла вторая за два дня акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осуждённого на прошедшей неделе к 22 годам лишения свободы.

Как сообщает "7х7-Горизонтальная Россия", на акцию с требованием освободить Фургала вышли около 70 человек. Они скандировали: "Я, мы, он, она – за Фургала вся страна!", "Свободу Фургалу!" и "Фургала – в президенты!". Полиция не вмешивалась, о задержаниях не сообщается.

Акция была приурочена к дню рождения бывшего губернатора. 12 февраля Фургалу исполнилось 53 года.

Также в воскресенье в Хабаровске появилось множество уличных листовок в поддержку Фургала. Портретами бывшего губернатора неизвестные обклеили столбы, – сообщает корреспондент Радио Свобода. Всего на 300 метров очевидцы насчитали 14 наклеенных листовок с портретами Фургала.

Накануне, 11 февраля, в городе также прошла акция в его поддержку с участием десятков людей.

В воскресенье акции меньшего масштаба прошли также в Новосибирске, Комсомольске-на-Амуре и Москве.