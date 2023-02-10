Крепкий Путин?-2. Убрать конкурента

Продолжаем разговор о позициях Владимира Путина на эту минуту. Насколько он силен "внутриполитически"? Закатать популярного в Хабаровске Сергея Фургала на 23 года - это укрепить позицию? Лишить работы популярную в стране Лию Ахеджакову за ее антивоенные взгляды - это укрепить позицию? Он становится сильнее, убирая конкурентов и критиков? В эфире Михаил Блажевич (Хабаровск), Михаил Лобанов и Андрей Колесников (оба Москва). Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

ЗВОНИТЕ НАМ В ПРЯМОЙ ЭФИР ПО АДРЕСУ В ТЕЛЕГРАМЕ @POZVONISVOBODE C ОТВЕТОМ НА ВОПРОС: ОН СТАЛ СИЛЬНЕЕ ИЛИ СЛАБЕЕ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД?

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