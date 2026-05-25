Под Харьковом при ракетном ударе двое погибших, около 20 раненых

Не менее двух человек погибли днём 25 мая в результате российского ракетного удара по городу Дергачи в Харьковской области Украины.

Пострадали около 20 человек, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Под ударом, как сообщается, было гражданское предприятие.

Утром в понедельник российские военные, как сообщили местные власти, нанесли удар пятью авиабомбами ФАБ-250 по Краматорску в Донецкой области, более 10 многоэтажных домов получили повреждения. Известно о двоих погибших и нескольких раненых.

Десять человек, среди которых ребёнок, пострадали в результате российского удара по Павлограду в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Ганжа. Беспилотник попал в многоэтажный жилой дом, видео этого появилось в сети.

В областном центре - городе Днепр - в результате российского удара пострадали не менее трёх человек.

В Киеве продолжается ликвидация последствий массированного российского удара в ночь на 24 мая. Число пострадавших в украинской столице превысило 80, два человека погибли. Представитель МИД России Мария Захарова заявила 25 мая, что "В ближайшее время министерство иностранных дел выступит со специальным заявлением" относительно ударов и "предупреждением зарубежного дипкорпуса". Захарова подчеркнула, что удары по Киеву, которые Россия называет "ответными", продолжатся.