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В девятый пакет санкций ЕС включат запрет на поставку беспилотников в РФ

Иранский беспилотник "Мохаджер-6"

Еврокомиссия официально представила проект 9-го пакета санкций ЕС против России в связи с её вторжением в Украину. Подробности о нём сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В проекте содержится предложение о запрете поставок в Россию любых беспилотных летательных аппаратов. Также будет запрещена поставка моторов для них - не только в Россию, но и в страны, которые, по мнению ЕС, могут продать их России, такие как Иран.

Также предлагается ввести запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор России. Будет ужесточён экспортный контроль за поставкой в Россиию товаров и гражданских технологий, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.

Санкции должны затронуть четыре российские телеканала и три банка. Их названия пока не сообщаются.

В отношении около 200 физических и юридических лиц должны быть введены персональные санкции - заморозка активов и, в отношении физлиц, запрет на въезд. Речь, как сообщается, пойдёт о депутатах, чиновниках, военачальниках, а также вооружённых силах России, предприятиях оборонной промышленности и политических партиях.

Как ожидается, девятый пакет санкций может быть одобрен уже на следующей неделе, на саммите ЕС. В проект ещё могут внести изменения.

  • Беспилотники играют важную роль в боевых действиях в Украине. Россия в последние месяцы использует для ударов по Украине дроны "Герань-2", которые, как утверждают Украина и страны Запада, являются поставленными из Ирана беспилотниками "Шахед-136". Иранские власти признали, что поставляли Москве ударные беспилотники, хотя и утверждают, что это было до начала войны.
  • 5 декабря в силу вступил восьмой пакет санкций ЕС против России, включающий введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами. Ограничения предусматривают и полный запрет для стран ЕС с этой даты закупать в России нефть, поставляемую морским путём. На трубопроводную нефть запрет пока не распространяется. Россия заявила, что откажется поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут потолок цен. На данный момент, однако, ни о каких формальных решениях Москва не объявляла.

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