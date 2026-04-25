В Днепре от российских атак за сутки погибли 8 человек

Число погибших в результате российских ударов по украинскому городу Днепр за последние сутки достигло восьми, ранены, по последним данным, 56 человек. Такие данные привёл вечером 25 апреля глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа.

По его словам, атаки на Днепр осуществляются волнами с использованием ракет и беспилотников уже на протяжении 20 часов. В результате ударов вечером в субботу пострадали 10 человек, в том числе дети.

При ночном ударе по городу - одном из наиболее мощных за всё время войны - был частично разрушен четырёхэтажный жилой дом. Сообщалось о гибели пяти человек и двух пропавших без вести, впоследствии сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов тела. Днём 25 апреля Россия второй раз атаковала Днепр, на этот раз погиб один человек. 46 человек при этих двух ударах получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атаки продолжались почти всю ночь и затронули несколько регионов. По его словам, ранения получили более 30 человек, в том числе в Черниговской, Одесской и Харьковской областях. Россия выпустила по Украине десятки ракет и сотни беспилотников.