Новость часа
Новости

В Днепропетровской области два человека погибли в результате атаки РФ

После одного из ударов по Украине (архивное фото)
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Российские войска в ночь на третье декабря ударили беспилотниками по городу Терновка в Павлоградском районе Днепропетровской области, сообщил исполняющий обязанности главы областной военной администрации Владислав Гайваненко.

По его словам, в результате атаки погибли два человека - мужчины 43 и 50 лет. Еще три человека пострадали, двое из них в тяжёлом состоянии.

Возник пожар, частично разрушен частный дом, повреждены ещё шесть домов, написал Гайваненко.

В Васильковской общине Синельниковского района повреждена инфраструктура.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 3 декабря российские военные ударили по Украине 111 беспилотниками разных типов. Утверждается, что силы ПВО сбили 83 дрона, зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 13 локациях, а также падение обломков беспилотника на одной локации. Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Одесской областях, говорится в сообщении.

Путин снова требует весь Донбасс
Отставка Ермака

Аудионовости

Новости
Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


