В Северодонецке и Лисичанске в Луганской области Украины продолжаются тяжелые бои. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оба города практически "мертвы": в результате боев они почти полностью разрушены, большинство местных жителей бежали. Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, в результате новых обстрелов сгорело здание горно-индустриального колледжа, разрушено здание школы, есть пострадавшие. Николаев и несколько населенных пунктов Николаевской области подверглись минувшей ночью интенсивному российскому обстрелу. Там тоже есть жертвы.

Как написала газета NYT, одна из проблем, с которыми сейчас сталкивается украинская армия – обучение работе с высокоточным оружием, которое ей поставляют страны Запада. Одновременно эксперты вновь указывают на то, что Россия, возможно, постепенно исчерпывает запас имеющихся у нее на вооружении высокоточных ракет дальнего радиуса действия.

В провоцировании глобального продовольственного кризиса и использовании поставок зерна в качестве оружия на очередном заседании Совета Безопасности ООН Россию обвинил Шарль Мишель, глава Европейского совета – органа, объединяющего лидеров стран-членов ЕС. Российский представитель в ООН Василий Небензя в ответ обвинил Мишеля во лжи и покинул вместе с российской делегацией зал заседаний Совета Безопасности.

Огромный общественный резонанс вызвало известие о предоставлении гражданства Украины Александру Невзорову. Он сейчас открытый и жесткий критик российской агрессии против Украины, за его слова о бомбардировке роддома в Мариуполе власти России возбудили против него уголовное дело. Но Невзорову припоминают сейчас его документальный фильм «Наши», героизировавший бойцов Вильнюсского ОМОНа, убивавших борцов за независимость Литвы, и фильмы о чеченских войнах, и его работу на Первом российском телеканале и в бытность депутатом Государственной думы. Для официального вступления в гражданство Украины Александру Невзорову предстоит пройти еще немало необходимых процедур. Одна из них – отказ от гражданства российского, это может занять до полугода.

Еще одно событие, вокруг которого сломано много копий – поездка в Украину бывшего редактора Первого российского телеканала, ныне сотрудницы Die Welt Марины Овсянниковой, известной своей антивоенной акцией в эфире программы «Время». Бурные споры вызвало недавнее присуждение ей премии имени Вацлава Гавела за «креативный протест». Многие сомневались, достойна ли проработавшая много лет на пропагандистском канале Овсянникова такой награды, если, в отличие от нее, многие из тех, кто выступает против войны или политических репрессий, на долгие годы оказались в тюрьме. Другие и вовсе обвиняют Овсянникову в сотрудничестве ФСБ и в спланированной провокации.

Согласно сообщениям в СМИ, 1 июня планировалась пресс-конференция Овсянниковой в киевском пресс-центре агентства «Интерфакс-Украина», но она была отменена, а саму Овсянникову внесли в базу данных «Миротворец», ей пришлось срочно уехать из Украины. Сегодня Овсянникова опубликовала пост в соцсетях, в котором говорится, что она не выступает за снятие санкций с России, не сотрудничает с ФСБ, не считает русский и украинский народы братскими, не являлась пропагандистом, и что россияне несут за войну в Украине коллективную ответственность. Овсянникова также объявила, что она украинка и в знак поддержки Украины намерена сменить фамилию на свою девичью фамилию Ткачук. Ранее она отмечала, что украинские власти хотят запретить ей въезд в Украину, а российские – лишить гражданства России.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!