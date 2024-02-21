В Долгопрудном неизвестный поджёг офис "Единой России"

В подмосковном городе Долгопрудный вечером 16 февраля неизвестный бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в здание местного отделения партии "Единая Россия". Телеграм-канал "База" утверждает, что попытку поджога совершил девятиклассник, и он был задержан. В "Единой России" утверждают, что мотивом его действий была "месть за Алексея Навального" - оппозиционер умер в колонии, по официальной информации, ранее в тот день, когда была совершена попытка поджога.

Официально о задержании подозреваемого и его личности пока не сообщалось.

"База" опубликовала видео поджога, которое ранее появилось в анонимных телеграм-каналах. На видео неизвестный произносит слова "Свободу России" и "Это мой выбор", после чего бросает коктейли Молотова в здание. Загорается козырёк над крышей.

В пресс-релизе "Единой России" утверждается, что , опубликованном вечером 19 февраля, говорится, что на видео, распространённом в интернете, "неизвестный человек в маске объяснил свой поступок местью за Алексея Навального". В ролике, опубликованном "Базой", однако, слов о Навальном нет.

В "Единой России" утверждают, что пожар не причинил зданию значительного ущерба, однако в партии произошедшее расценили как акт терроризма.

"База" утверждает, что 20 февраля был задержан подозреваемый - по данным издания, это ученик 9 класса школы в Химках. Утверждается, что уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве.

С начала российского широкомасштабного вторжения в Украину в России резко участились случаи поджогов военкоматов и других государственных зданий. Жертв в результате этих поджогов не было, а зданиям в подавляющем большинстве случаев наносился лишь небольшой ущерб. Однако следствие и суды как правило квалифицируют эти поджоги как теракты, а обвиняемые получают большие сроки заключения. Среди осуждённых есть и несовершеннолетние - в частности в Петербурге за две попытки поджога военкоматов в знак протеста против мобилизации был осуждён школьник Егор Балазейкин.

Оппозиционный лидер Алексей Навальный, по официальным данным, умер в колонии 16 февраля. Причина смерти до сих пор не названа, родственникам до сих пор не отдали его тело. Во многих городах России возникли стихийные мемориалы в память о Навальном. Под разными предлогами были задержаны более 400 человек, пришедших почтить его память.