Суд в Санкт-Петербурге приговорил 67-летнюю пенсионерку Жумангул Курбанову к 10 годам колонии общего режима по обвинению в террористическом акте. Об этом сообщил из зала суда корреспондент Север.Реалии.

Согласно приговору, Курбанова подожгла военкомат на Английском проспекте в центре города. Она признала вину, раскаялась и возместила ущерб. Несмотря на это прокурор запрашивал ей 12 лет колонии.

На допросе в суде Курбанова рассказала, что поджечь военкомат её уговорили телефонные мошенники. В июне 2023 года они, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили её взять кредит, а в августе попросили помочь задержать преступников. Для этого ей надо было поджечь здание, в подвале которого те якобы прятались. Курбановой удалось поджечь дверь в военкомат, её быстро потушили.

Изначально ей вменили статью об умышленной порче чужого имущества. Затем дело переквалифицировали на теракт. Адвокат Курбановой заявила, что квалификацию дела изменили, потому что ее подзащитная "давала правдивые показания".

Курбанова в последнем слове просила прощения у потерпевших, она заявила, что он "не террористка и не хотела вредить, а лишь помочь поймать преступников".