В Ленинградской области сотрудники силовых структур проникли в дом Маргариты Юдиной, которую во время акции протеста 23 января в Петербурге ударил ногой в живот росгвардеец. В доме в это время находились только младшие дети. Об этом Юдина наисала в своём фейсбуке, внимание на публикацию обратила редакция Север.Реалии.

Юдина отметила, что во время визита сотрудников она со старшим сыном находились в Петербурге у следователя, который вызвал её на опрос. Ему якобы надо было узнать, оказывал ли кто-то давление на семью Юдиных после январских протестов.

Правозащитник Динар Идрисов сообщает, что сотрудники пришли в дом Юдиной в Луге под видом "полицейских-саперов". Они заявили детям, что нашли снаряд времен Второй мировой воны на соседнем участке, поэтому в доме и рядом находиться опасно. "Из незакрытого на замки дома и участка спешно вывели второго сына-инвалида и несовершеннолетнюю дочь, усадили их в машину и пока шло "разминирование", целый час держали в ней. Тем временем проверяли почему-то их дом и участок, а не соседский", - написал Идрисов.

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Юдина предполагает, что полицейские проникли в дом, чтобы установить прослушивающие устройства. Идрисов отметил, что вариантов странного визита, по его мнению, может быть несколько - от подброса запрещенных веществ или предметов до тайного обыска.