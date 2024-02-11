В доме в Петербурге подожгли покрышки, погиб человек

В Санкт-Петербурге произошёл пожар в жилом доме на Лиговском проспекте, в сгоревшей квартире найден труп — предположительно, её владельца. Причиной пожара стали подожжённые неизвестными автомобильные покрышки на лестничной клетке. 30 жильцов дома были эвакуированы, пятерым понадобилась медицинская помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, совершённом общественно опасным способом.

Начиная с декабря прошлого года в Петербурге было уже более десяти случаев поджога покрышек у дверей квартир в жилых домах. В частности, 8 января таким же способом неизвестные подожгли дверь квартиры прокремлёвского медиаблогера и ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова. Как сообщает издание "Фонтанка", часть поджогов произошла по адресам, связанным с блогером Петром Лунёвым, специализирующимся на криптовалютах: в декабре в Петербурге и области неизвестные одним и тем же способом пытались поджечь квартиры его жены, родителей и партнёров по бизнесу.

"Фонтанка" связывает серию поджогов с конфликтом Лунёва и других пострадавших с украинским видеоблогером Анатолием Шарием, с которым они могли иметь расхождения по вопросам рекламы в блогах и криптовалютного бизнеса. Официальных подтверждений этой версии нет, Шарий обвинения отвергает.

Петербургское здание "Бумага" уточняет, что Следственный комитет комплексно расследует всю серию поджогов покрышек в петербургских жилых домах. Обвинение уже предъявили 21 человеку, 10 из которых — несовершеннолетние.