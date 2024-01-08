В Петербурге подожгли дверь в квартиру пропагандиста Трофима Татаренкова

В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли дверь прокремлёвского пропагандиста Трофима Татаренкова. В квартире в этот момент не было людей, никто не пострадал. Татаренков обратился в полицию. Он считает, что за поджогом могут стоять спецслужбы Украины, недовольные его деятельностью.

Как написал Татаренков в своём телеграм-канале, инцидент произошёл вечером 7 января. "Какие-то люди обложили дверь в квартиру, где я проживаю, покрышками, добавили досок и бросили бутылку с зажигательной смесью. Из истории торчат украинские уши", – уточнил он.

Трофим Татаренков – петербургский предприниматель и бизнес-консультант. Свою деятельность в области бизнеса он называет «хайпологией». Он создал на Youtube популярный канал "Изолента", гостями которого становились в том числе такие медийные фигуры, как представитель МИД России Мария Захарова и режиссёр Тигран Кеосаян. Сейчас Татаренков работает ведущим на радио Sputnik, входящем в государственную медиагруппу "Россия сегодня". Он поддерживает политику Кремля и военную агрессию в Украине.

Провластные медиапропагандисты уже становились мишенями хулиганских действий. В декабре в Санкт-Петербурге пострадали квартиры прокремлёвского блогера Романа Сапонькова и корреспондента "Комсомольской правды" Дмитрия Стешина. Их двери залили монтажной пеной. По подозрению в хулиганстве были задержаны двое подростков.

В сентябре прошлого года в Москве к дверям квартир нескольких прокремлёвских публицистов были подброшены свиные головы.