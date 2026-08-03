В Домодедове сообщили о загрязнении реки после атаки БПЛА и пожара

В реку Гнилуша, протекающую через городской округ Домодедово Московской области, попали химические вещества, что привело к массовой гибели рыбы. Об этом изданию Msk1 сообщила глава округа Евгения Хрусталёва.

По ее словам, специалисты очищают береговую линию от мёртвых рыб. Кроме того, власти рассматривают возможность использования специальных бактерий для разложения химических соединений. При этом, как утверждает Хрусталёва, проведенные анализы показали, что качество водопроводной воды не ухудшилось и использовать ее можно без ограничений.

Ранее жители Домодедова сообщали о резком химическом запахе, пене на поверхности воды и большом количестве погибшей рыбы. Телеграм-канал "Домодедовод" публиковал фотографии и видеозаписи загрязнённой реки.

Администрация села Красный Путь объяснила произошедшее последствиями тушения пожара в индустриальном парке "Южные врата". Он был атакован украинскими беспилотниками 20 июля. По данным местных властей, во время ликвидации возгорания использовалось большое количество воды, а ливневые очистные сооружения складского комплекса не справились с объемом загрязненных стоков, из-за чего попали в реку.

По информации "Домодедовода", пожар произошёл на складе компании "Грасс-МО", специализирующейся на продаже автомобильной и бытовой химии. Компания арендует помещения в индустриальном парке "Южные врата" с 2023 года.

Индустриальный парк "Южные врата" расположен недалеко от поселка Коледино. В тот же день, 20 июля, украинские беспилотники атаковали один из складов маркетплейса Wildberries, находящийся поблизости.

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