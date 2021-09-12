В Донбассе погибли 2 украинских военных, 9 ранены

В зоне конфликта на востоке Украине за последние сутки в результате обстрелов со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов погибли двое украинских военных, ещё 9 получили ранения и 1 - травму. Об этом сообщил пресс-центр украинской операции Объединённых сил в Донбассе. Речь идёт об одних из самых больших потерь за сутки за последнее время.

Сообщается, что огонь вёлся, помимо прочего, из артиллерийских систем, запрещённых к использованию Минскими соглашениями. Украинские войска также открывали огонь. Сепаратисты так называемой "ДНР" о своих потерях не сообщают. Они утверждают, что украинский беспилотник сбросил бомбу на нефтебазу в Донецке, в результате чего сгорело топливо.

Вооружённый конфликт в Донбассе продолжается уже более 7 лет. Часть территории Донецкой и Луганской областей контролируют сепаратисты. Украина и страны Запада обвиняют Россию в их прямой военной поддержке, что Москва отрицает. С лета прошлого года в зоне конфликта формально действует режим прекращения огня, однако обстрелы продолжаются. За год действия режима прекращения огня, по данным украинской стороны, погибли 45 военнослужащих, а за последний месяц более 10. Есть жертвы среди мирного населения.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявил, что, несмотря на обострение ситуации в зоне конфликта, она остаётся под контролем. "Провокации врага являются инструментом политического давления" - написал он, отметив, что украинские военные готовы и к отражению "полномасштабного вторжения".

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает вероятной полномасштабную войну с Россией. Зеленский подчеркнул, что решение о нападении стало бы самой большой ошибкой российского руководства, после которой "никогда не будет существовать соседства России, Украины и Беларуси".