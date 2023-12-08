В Донецке ФСБ задержала директора "Железных дорог Донбасса"

В подконтрольном России Донецке сотрудники ФСБ задержали генерального директора концерна "Железные дороги Донбасса" Владимира Кабация. Видео задержания публикует канал "Mash на Донбассе". Кабация задержали прямо на рабочем совещании.

Как утверждают в ФСБ, директор концерна передавал госимущество третьим лицам и тем самым злоупотреблял полномочиями. Других подробностей дела нет.

Трансграничный концерн "Железные дороги Донбасса"создали поддерживаемые Россией сепаратисты в Донецкой и Луганской областях в 2019 году. После того, как Россия осенью прошлого года объявила об аннексии четырёх областей Украины, предприятие перерегистрировали по российскому законодательству, и его возглавил Кабаций, который ранее был начальником Донецкой железной дороги.

При этом в мае 2023 году правительство России распорядилось создать на оккупированных территориях ещё один железнодорожный концерн под названием "Железные дороги Новороссии". Он должен объединить железные дороги всех четырёх регионов. Головной офис этого предприятия находится в Донецке. Сообщалось, что сотрудники "Железных дорог Донбасса" могут устраиваться на работу в новый концерн. При этом сами "Железные дороги Донбасса" не были расформированы.

В последние месяцы появились сообщения о том, что российские власти ведут работу над строительством железной дороги с территории российской Ростовской области через Донецк в Мариуполь, а также предположительно в направлении Бердянска и Крыма.