В Донецкой области под обстрел попал роддом, погибли три человека

В городе Селидово Донецкой области Украины в ночь на среду в результате российского обстрела пострадало здание больницы, есть погибшие и раненые. Это утверждают Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины и полиция Донецкой области.

Сообщается, что больше всего при обстреле пострадало родильное отделение больницы, где, как утверждается, находились около 150 пациентов. Погибли трое, в том числе ребёнок. Ещё шесть человек были ранены. Как утверждается, из-под завалов удалось достать живым 6-месячного ребёнка. Пациентов, как сообщается, эвакуировали в другие больницы.

Накануне российские провоенные телеграм-каналы и некоторые СМИ сообщили о том, что при ударе российских войск по полигону в Селидово якобы было убито большое число украинских военных - назывались цифры до 1500 человек. Представители ВСУ назвали эти сообщения не соответствующими действительности. Как заявил представитель украинского командования "Таврия", "таких потерь, такого события в районе Селидово не было вообще". По словам украинских военных, российская армия в последние дни часто наносит удары по Селидово и его окрестностям, однако утверждают, что под удар попадают только гражданские объекты. Город расположен примерно в 20 километрах от линии фронта.

Всего за сутки в контролируемых Украиной районах Донецкой области погибли не менее девяти мирных жителей. Днём 14 февраля при обстреле города Николаевка под Краматорском, погибли две женщины. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Один человек ранен. Также, по сообщениям властей, две пожилые женщины погибли в Авдеевке и ещё два человека - при обстреле посёлка Богатырь под Великой Новосёлкой.

В Харьковской области днём 14 февраля был обстрелян посёлок Великий Бурлук. Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, по предварительным данным, семь человек получили ранения. Под завалами могут оставаться люди - утверждается, что ракета попала по двухэтажному многоквартирному дому и ещё одному жилому дому рядом с ним.

Российские военные обстрелы пока не комментировали. Все населённые пункты, об обстрелах которых сообщается в среду (кроме Авдеевки), расположены на некотором удалении от линии фронта, в тылу украинских войск.