В Дрездене вынесен приговор по делу о краже сокровищ "Зелёных сводов"

Обвиняемых по делу об ограблении всемирно известной сокровищницы "Зелёные своды" в Дрездене приговорили к тюремным срокам от 4 лет и 4 месяцев до 6 лет и 3 месяцев лишения свободы.

Процесс начался в январе 2022 года. Во вторник, 16 мая, суд признал виновными пятерых молодых людей в возрасте от 26 до 29 лет. Четверых из них обязали также возместить часть причиненного ущерба - стоимость разбитых музейных витрин и сломанного замка.

Суд проходил при повышенных мерах безопасности из-за возможной принадлежности обвиняемых к одному из криминальных кланов Берлина, в который входят выходцы из арабских стран, пишет "Немецкая волна".

Ограбление сокровищницы, расположенной в дворцовом комплексе Цвингер в столице Саксонии, произошло в ноябре 2019 года. Всего за несколько минут из витрин "Зеленых сводов" были похищены многочисленные исторические экспонаты из коллекции саксонских курфюрстов. В общей сложности - 21 предмет. Общая оценочная стоимость похищенных предметов составила 116,7 миллиона евро. Ещё в один миллион евро оценивается ущерб, нанесенный непосредственно во время совершения преступления, в том числе из-за поджога распределительного щита в центре города.

За время, пока шло расследование, 18 изделий (частично поврежденных) были возращены. Это стало возможным в рамках сделки с правоохранительными органами и дачи признательных показаний, что повлияло на сроки при вынесении приговора.

Обвиняемые были арестованы во время следственных действий в Берлине спустя несколько месяцев после ограбления.