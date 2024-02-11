В Екатеринбурге арестовали участника акции "Пути домой"

В Екатеринбурге суд в воскресенье назначил восемь суток административного ареста Альберту Якупову, задержанному накануне во время возложения цветов к воинскому мемориалу "Чёрный тюльпан". Об этом изданию Itʼs My City рассказал его адвокат.

Суд посчитал Якупова организатором публичного мероприятия без подачи уведомления о его проведении. В протоколе, который составили в полиции после задержания, утверждалось, что он в интернете призывал жителей города прийти к памятнику военным, погибшим в Афганистане и Чечне, чтобы "выразить требование о полной демобилизации и прекращении специальной военной операции".

У памятника в Екатеринбурге накануне собрались около 20 человек, задержали пятерых. На троих задержанных женщин составили протоколы о нарушении правил проведения публичных мероприятий и отпустили, им грозит штраф. Ещё одного участника акции отпустили без протокола, а Якупова оставили на ночь в полиции до суда.

Акция в Екатеринбурге проводилась в рамках традиционных субботних акций участников движения родственников мобилизованных "Путь домой". Они добиваются возвращения мобилизованных с фронта и отмены указа о мобилизации, который продолжает действовать. Участники акций как правило не разворачивают какие-либо плакаты и не скандируют лозунги, а возлагают цветы к военным мемориалам. Женщины приходят в белых платках. В Москве уже несколько недель жёны мобилизованных возлагают цветы к могиле Неизвестного солдата. На прошлой неделе в ходе акции были задержаны около 30 человек, главным образом журналисты. В эту субботу сообщалось о задержании в Москве трёх журналистов.