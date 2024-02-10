В России на акциях "Путь домой" задержаны несколько человек

На акциях движения жён мобилизованных "Путь домой" в Москве и Екатеринбурге полиция задержала несколько человек, включая журналистов.

В Москве мероприятие проходило в Александровском саду у могилы Неизвестного солдата. По данным телеграм-канала "Сота", полиция задержала трёх журналистов, но позже их отпустили.

После возложения цветов жёны мобилизованных отправились в предвыборный штаб кандидата в президенты Владислава Даванкова, где попросили назначить встречу, после которой они могли бы определиться с тем, кого поддерживать на выборах, и обсудить возвращение мужей домой.

Московская прокуратура в субботу выпустила предупреждение об ответственности за участие в несогласованных акциях.

Телеграм-канал "Осторожно, новости" вчера сообщал, что к участницам, которых раньше засняли на акциях "Пути домой", приходили сотрудники полиции в штатском. При этом среди тех, к кому пришли полицейские, были те, кто не имеет отношения к движению, а пришли на мероприятие по собственной инициативе.

Кроме того, полицейские также приходили к журналистам, которые работали на акции в Москве 3 февраля. Им вручили предостережения.

В Екатеринбурге сегодня у мемориала солдатам, погибшим в Афганистане и Чечне, задержали пятерых активистов, возлагавших цветы к памятнику. Родственниц мобилизованных среди задержанных не было, пишут "Вечерние ведомости". Полицейские составили административные протоколы по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия.