В Екатеринбурге были задержаны активисты "Яблока"

В Свердловской области 29 апреля были задержаны несколько активистов партии "Яблоко", в том числе глава регионального отделения Максим Петлин. Об этом сообщили в пресс-службе партии. Там отметили, что считают давление на членов партии попыткой не допустить их к выборам в Законодательное собрание Свердловской области осенью 2026 года.

Как пишет "Медиазона", всего были задержаны пять человек - Максим Петлин, член партии Егор Ткаченко, бывшая активистка Елизавета Кабак и ещё двое неназванных активистов.

Задержания были связаны с вечером писем политзаключённым в Екатеринбурге, который проводили в мае прошлого года. Активистов доставили сначала в центр "Э", затем в отдел полиции. Адвокатов к ним не допустили. Вечером 29 апреля всех задержанных отпустили, но, как сообщается, у них изъяли технику на экспертизу. Статуса подозреваемых или обвиняемых у них нет, о возбуждении уголовного дела не сообщалось.

Партия "Яблоко" имеет фракции в Законодательных собраниях трех регионов России: это даёт ей право участвовать в выборах в Госдуму. Однако Кремль и сотрудники силовых структур усиливают давление на членов партии, чтобы не допустить их к участию в выборах и в целом отстранить от занятий политикой.

Как отмечает "Настоящее время", в 2025 году в СИЗО или колонию посадили четырех руководителей партии. По делам о так называемых фейках об армии арестовали заместителей председателя "Яблока" Максима Круглова и Льва Шлосберга. По той же статье осудили главу камчатского отделения Владимира Ефимова. По обвинению в вымогательстве арестовали главу рязанского отделения партии Константин Смирнов.

В апреле нынешнего года в Карелии из-за доноса на фото с Алексеем Навальным задержали главу местного "Яблока" депутата Эмилию Слабунову. На нее составили протокол о демонстрации экстремистской символики и оштрафовали на тысячу рублей – несмотря на то, что фото было удалено из соцсетей политика несколько лет назад. По тем же причинам, также из-за фото Навального, от выборов в Петербурге был отстранен лидер местного "Яблока" Николай Рыбаков. На главу фракции "Яблока" в Заксобрании Петербурга Александра Шишлова также был составлен протокол из-за упоминания Навального, ему также грозит отстранение от участия в выборах.