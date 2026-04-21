Депутата Заксобрания Карелии задержали из-за фото с Навальным

В Карелии утром 21 апреля полиция задержала депутата Законодательного собрания региона, главу местного отделения партии "Яблоко" Эмилию Слабунову. Об этом она сама сообщила в телеграме.

По её словам, сотрудники полиции "предложили проехать в отдел для дачи показаний по поводу некой публикации" в её телеграм-канале. Как пишет Слабунова, некий гражданин написал на неё донос, однако, как она утверждает, "речь о фото, которого в моем канале нет". По словам Слабуновой, из отдела полиции она последует в суд.

Как утверждает "7х7", на Слабунову составили протокол о демонстрации экстремистской символики из-за опубликованного в 2020 году её совместного фото с оппозиционером Алексеем Навальным, сторонники которого позднее были признаны экстремистами. Сейчас пост с фото удалён, отмечает издание.

Это не первый случай, когда фамилию "Навальный" или фото политика, погибшего в российской колонии в 2024 году, полиция и суды признавали экстремистской символикой.

Помимо прочего, статья о демонстрации такой символики предусматривает запрет на участие в выборах в течение года. В сентябре этого года в Карелии пройдут выборы в Заксобрание республики, и в случае признания Слабуновой виновной её могут отстранить от участия в выборах. Ранее подобное - также из-за фото Навального - произошло с лидером "Яблока" Николаем Рыбаковым. В декабре 2025 года Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал его на 1500 рублей из-за поста в соцсетях с фото Навального в день его гибели. Рыбаков отстранён от участия в выборах в Госдуму и Заксобрание Санкт-Петербурга в нынешнем году в качестве кандидата. На главу фракции "Яблока" в Заксобрании Петербурга Александра Шишлова также был составлен протокол из-за упоминания Навального, и ему также грозит отстранение от участия в выборах.

Партия "Яблоко", выступающая против войны в Украине (официальная позиция партии - призыв к обеим сторонам к прекращению огня), имеет фракции в Законодательных собраниях трёх регионов России. Это даёт ей право участвовать в выборах в Госдуму. Власти в последнее время оказывают давление на эти фракции, в частности в Петербурге Борис Вишневский был лишён мандата после того, как его признали "иноагентом".