В Екатеринбурге на пикет против QR-кодов вышли около трёхсот человек 

В Екатеринбурге в массовом пикете против введения QR-кодов и ограничений для непривитых от коронавируса приняли участие около 300 человек, сообщают местные СМИ.

Акция, которая прошла в сквере на улице Большакова, была согласована властями города. Отмечается, что её участники, стоявшие с плакатами "За свободу, за право выбора", "Согласиться на цифровой контроль для человечества равносильно возвращению в рабовладельческий строй" и "QR-подрыв правовой системы опаснее вирусов", перед тем как разойтись спели гимн СССР и "Интернационал".

Это уже второй подобный пикет в Екатеринбурге. Предыдущий состоялся две недели назад, количество его участников было примерно таким же, как и в воскресенье. В ряде других регионов России на этой неделе прошли подобные акции протеста.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов в транспорте и общественных местах. Согласно документам, их могут получить только вакцинированные от коронавируса, переболевшие им, или имеющие медицинский отвод от прививки.

Законопроекты отправили на рассмотрение во все субъекты России, в Общественную палату, Счётную палату и Совет Федерации. За документ уже проголосовали в Новосибирской, Нижегородской, Брянской и Челябинской областях, Татарстане, Башкирии, Чувашии, Северной Осетии и ряде других регионов.