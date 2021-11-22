В Казани из транспорта высадили более 500 человек без QR-кодов

В Татарстане, где с 22 ноября для поездки в общественном транспорте необходим QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенный COVID-19, с утра высадили несколько сот пассажиров.

Как сообщили в казанском управлении "Метроэлектротранс", на 7:30 утра кондукторы, контролёры и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава в Казани более 500 человек. Население столицы Татарстана насчитывает почти один миллион триста тысяч жителей.

Между пассажирами и проверяющими возникают конфликты. Из-за пассажира, который отказался показывать QR-код и высаживаться на остановке, а также вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными, на полчаса был нарушен график движения на двух трамвайных маршрутах, сообщили в городском управлении транспорта.

По сообщениям СМИ, кондукторы проверяют QR-коды на более загруженных автобусных маршрутах, на остановках, где находится много пассажиров, им в этом помогают дружинники. В то же время в метро при проверке QR-кода не требуют паспорта или другого подтверждения личности, рассказал журналист "Эха Москвы".

Татарстан стал первым российским регионом, где для поездки в общественном транспорте необходим QR-код.

После введения QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане вдвое выросли цены в такси и у частных извозчиков, сообщает "Интерфакс". Появились и новые услуги. В одном из мессенджеров созданы сообщества взаимопомощи "Довези друга. Казань", "Подвези товарища в Казани", в которых пассажиры без QR-кодов ищут себе водителей и попутчиков, чтобы добраться до работы.

Ассоциация автотранспортных предприятий, в свою очередь, обратилась к правительству Татарстана с просьбой отменить штрафы за перевозку пассажиров без QR-кодов. Перевозчику грозит штраф до 500 тысяч рублей за одного пассажира. Проще, считают в ассоциации, "не выводить подвижной состав на линию".

За последние сутки в России (включая аннексированный Крым) выявили 35 681 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это минимальное число заболевших с 24 октября. Умер на утро 22 ноября 1241 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.