В Екатеринбурге обрушилась часть трёхэтажного офисного здания

В Екатеринбурге во вторник обрушилась центральная часть трёхэтажного офисного здания. На место происшествия выехали спасатели.

Причины обрушения пока неизвестны, о пострадавших не сообщается.

В пятницу, 25 июля, в Саратове после взрыва бытового газа обрушился подъезд в десятиэтажном жилом доме в Саратове. Сообщалось о семерых погибших и 16 пострадавших.

В понедельник, 28 июля, обрушился подъезд пятиэтажного дома в Астрахани. Пострадали три человека. Дом пять лет назад был признан аварийным и должен был быть снесён весной, выяснило Радио Свобода.