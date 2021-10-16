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В Екатеринбурге от отравления метанолом умерли 16 человек

Не менее 16 человек погибли в Екатеринбурге в результате отравления контрафактным алкоголем, который содержал ядовитый метиловый спирт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора проекта "Народный контроль" Дмитрия Чукреева.

По словам Чукреева, некий предприниматель организовал на рынке торговлю спиртом на розлив. Утверждается, что он задержан. Правоохранительные органы пока эту информацию не комментировали.

Местное издание E1.ru со ссылкой на того же Чукреева утверждает, что не менее 15 человек погибли за последние несколько дней, а когда стало очевидно, что это не случайность, "на рынке прошла масштабная операция силовиков". По словам Чукреева, пока не установлен канал поставки некачественного алкоголя.

Около двух недель назад в Оренбургской области от отравления некачественным алкоголем умерли 35 человек. Как выяснилось, они также отравились метанолом. Это крупнейшее массовое отравление контрафактным алкоголем после отравления "Боярышником" в Иркутской области 5 лет назад. По возбуждённым уголовным делам были отправлены 8 человек.

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