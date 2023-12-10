В Екатеринбурге полиция устроила облаву на известный в городе гей-клуб

В Екатеринбурге сотрудники местного управления МВД и бойцы ОМОН устроили рейд в гей-клубе Fame - в ночь на 10 декабря там проходила тематическая вечеринка.
Полицейские объяснили свой визит сообщениями "неравнодушных граждан" о том, что в клубе продают немаркированный алкоголь и табачную продукцию. По итогам рейда якобы были "обнаружены, изъяты и отправлены на экспертизу девять литров немаркированной крепкой спиртосодержащей продукции".
Местные телеграм-каналы сообщают, что в клубе были задержаны свыше ста человек, но после проверки документов все они были отпущены.
Ранее полицейские облавы прошли в нескольких гей-клубах Москвы. Официально они были объяснены операцией по поимке наркоторговцев, однако рейды случились на следующий день после того, как Верховный суд России признал несуществующее "международное движение ЛГБТ" экстремистским и запретил его деятельность на территории страны.
- Признание организации экстремистской означает среди прочего запрет на демонстрацию её символики, а любая неотрицательная оценка может трактоваться как оправдание экстремизма или призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Это, в свою очередь, может стать поводом для возбуждения уголовного дела и длительного, по итогам, тюремного заключения. Поскольку "движения ЛГБТ" не существует, юридические последствия решения Верховного суда неясны. Правозащитники выражают опасения, что решение может использоваться для ужесточения репрессий против ЛГБТ-персон.
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