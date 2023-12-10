В Екатеринбурге полиция устроила облаву на известный в городе гей-клуб

В Екатеринбурге сотрудники местного управления МВД и бойцы ОМОН устроили рейд в гей-клубе Fame - в ночь на 10 декабря там проходила тематическая вечеринка.

Полицейские объяснили свой визит сообщениями "неравнодушных граждан" о том, что в клубе продают немаркированный алкоголь и табачную продукцию. По итогам рейда якобы были "обнаружены, изъяты и отправлены на экспертизу девять литров немаркированной крепкой спиртосодержащей продукции".

Местные телеграм-каналы сообщают, что в клубе были задержаны свыше ста человек, но после проверки документов все они были отпущены.