К журналистам пришли с обысками, обвинив в связи с Ильёй Пономарёвым

Сотрудники полиции в Екатеринбурге и Тюмени провели обыски у журналистов, которые предположительно могут быть связаны с бывшим депутатом Госдумы, политиком Ильёй Пономаревым. Об этом сообщил телеграм-канал "УРАЛLIVE".

О том, что по местам проживания администраторов телеграм- и YouTube-каналов Пономарёва проходят следственные мероприятия, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По информации агентства, обыски проходят в нескольких российских регионах.

В Екатеринбурге полицейские пришли с обыском в квартиру главного редактора "Вечерних ведомостей" Владислава Постникова. Судя по видео, которое публикует канал, они взломали дверь, но никого не обнаружили внутри. В Тюмени прошел обыск у экс-редактора портала "Тюмень-Про" Юлии Глазовой, которая также сотрудничала с Сибирь.Реалии. Глазова на звонок редакции не ответила.

"УРАЛLIVE" утверждает, что Постников и Глазова могут иметь отношение к живущему в Киеве политику Илье Пономарёву, против которого в августе возбудили уголовное дело о фейках о российской армии и его стриму "Утро февраля".

Кроме того, в Ростове-на-Дону полиция проводит обыск у активистки и журналистки RusNews Беллы Насибян, сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на знакомого Насибян. Накануне журналистка обнаружила, что у неё заблокированы счета, однако в связи с чем проходит обыск – непонятно.

С началом полномасштабного вооружённого вторжения российской армии на территорию Украины Пономарёв вступил в ряды территориальной обороны и создал информационные ресурсы "Утро февраля" и "Роспартизан", через которые призывает к борьбе против российских властей, в том числе – вооружённой.