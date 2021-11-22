В Екатеринбурге участника протестов отправили на принудительное лечение

В Екатеринбурге суд отправил на принудительное лечение Ивана Ноговицына, который весной 2019 года участвовал в протестах против возведения храма на месте зелёного сквера в центре города.

Первоначально Ноговицына обвиняли в участии в массовых беспорядках и призывах к ним. По версии следствия, он унёс шесть бетонных блоков и повалил пять панелей забора, чем "создал условия для облегчения дальнейшего уничтожения ограждения". Кроме того, согласно материалам уголовного дела, активист "громко высказывал призывы к массовым беспорядкам и уничтожению чужого имущества".

Однако в итоге суд освободил Ноговицына от уголовной отвественности, признав невменяемым. Отмечается, что дело активиста рассматривалось в закрытом режиме.

Массовые протесты екатеринбуржцев против строительства храма в сквере у Театра драмы начались в конце 2018 года и вылились в столкновения протестующих с полицией, верующими и прокремлёвскими активистами. В итоге власти отказались от идеи строить храм. При этом по итогам протестов Следственный комитет возбудил против его участников пять уголовных дел.