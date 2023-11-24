В Электростали полиция устроила "облаву" на складе Wildberries

Полиция устроила проверку документов у сотрудников сортировочного центра маркетплейса Wildberries в Электростали, возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
По данным телеграм-каналов "Мэш" и "База", на склад нагрянули десятки сотрудников ОМОН. Они задерживали нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российский паспорт. Некоторым из задержанных вручили повестки в военкомат.
"У мужчин смотрят паспорта и отметки о воинской обязанности, женщин — разворачивают ещё на входе и не впускают", а "тех, к кому вопросы есть, — сажают в автобус", пишет "Мэш".
Накануне, по данным телеграм-канала, в окрестностях склада были задержаны 16 человек. 13 мигрантов оштрафовали за нарушение режима пребывания в стране и незаконную работу, троих – депортируют.
В Реутове, как утверждают участвующие в "облавах" на мигрантов вместе с полицией националисты, были задержаны около 250 человек. Тем из них, кто не встал на воинский учёт после получения российского гражданства, были вручены повестки в военкомат.
17 ноября сотрудники правоохранительных органов провели рейд, в ходе которого задерживали прихожан мечети в подмосковном городе Балашиха. У всех, кто выходил из неё, проверяли документы, некоторых задерживали и отвозили в военкомат. Утверждается, что участники рейда представлялись сотрудниками ФСБ, МВД и прокуратуры.
В конце октября большой резонанс вызвала "облава" в мечети в подмосковных Котельниках. Тогда несколько десятков человек отвезли в военкомат и по крайней мере некоторых из них отправили на срочную службу в армии, в качестве альтернативы предлагалось заключить контракт. Огласку история получила благодаря тому, что в числе задержанных и затем призванных оказался финалист телешоу "Перепой звезду" Мамут Усеинов.
- В последнее время неоднократно сообщалось о попытках властей привлечь к участию в войне мигрантов, получивших российское гражданство. Об "облавах" на них сообщалось в разных регионах России, включая Санкт-Петербург. Их задерживают, отвозят в военкомат и ставят на воинский учёт, предлагая при этом заключать контракты на службу в армию и угрожая наказанием в случае отказа. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил лишать гражданства мигрантов, получивших российский паспорт, если они не желают принимать участие в войне против Украины.
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