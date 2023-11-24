В Электростали полиция устроила "облаву" на складе Wildberries

Полиция устроила проверку документов у сотрудников сортировочного центра маркетплейса Wildberries в Электростали, возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.

По данным телеграм-каналов "Мэш" и "База", на склад нагрянули десятки сотрудников ОМОН. Они задерживали нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российский паспорт. Некоторым из задержанных вручили повестки в военкомат.

"У мужчин смотрят паспорта и отметки о воинской обязанности, женщин — разворачивают ещё на входе и не впускают", а "тех, к кому вопросы есть, — сажают в автобус", пишет "Мэш".

Накануне, по данным телеграм-канала, в окрестностях склада были задержаны 16 человек. 13 мигрантов оштрафовали за нарушение режима пребывания в стране и незаконную работу, троих – депортируют.

В Реутове, как утверждают участвующие в "облавах" на мигрантов вместе с полицией националисты, были задержаны около 250 человек. Тем из них, кто не встал на воинский учёт после получения российского гражданства, были вручены повестки в военкомат.

17 ноября сотрудники правоохранительных органов провели рейд, в ходе которого задерживали прихожан мечети в подмосковном городе Балашиха. У всех, кто выходил из неё, проверяли документы, некоторых задерживали и отвозили в военкомат. Утверждается, что участники рейда представлялись сотрудниками ФСБ, МВД и прокуратуры.

В конце октября большой резонанс вызвала "облава" в мечети в подмосковных Котельниках. Тогда несколько десятков человек отвезли в военкомат и по крайней мере некоторых из них отправили на срочную службу в армии, в качестве альтернативы предлагалось заключить контракт. Огласку история получила благодаря тому, что в числе задержанных и затем призванных оказался финалист телешоу "Перепой звезду" Мамут Усеинов.