В Ельце при налёте беспилотников погибла женщина

Липецкая область в ночь на 14 апреля подверглась атаке беспилотников. В городе Елец при ударе украинских БПЛА погибла женщина, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По его словам, удар пришёлся на жилой дом. Пять человек пострадали.

По данным украинского телеграм-канала Supernova+, целью атаки могла стать промзона города.

Сообщалось также о взрывах в промзоне Липецка. Губернатор соседней Воронежской области также сообщил об атаке беспилотников, о пострадавших и разрушениях сообщений нет.

По данным Минобороны России, в течение ночи силы ПВО перехватили 97 украинских беспилотников — над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями, над аннексированным Крымом и акваторией Азовского моря.

Россия практически ежедневно выпускает по Украине сотни дронов, Украина в последнее время всё чаще наносит удары БПЛА вглубь территории России.

Как подсчитали в Conflict Intelligence Team, в 2025 году по обе стороны линии фронта погибли как минимум 2919 мирных жителей (в том числе 96 детей), причём 79% всех погибших и раненых пришлись на территории, подконтрольные Украине. В России погибли более 270 человек.