Жители Череповца об атаках беспилотников на химзавод "Апатит": "А ведь так и не признали, что война идет ".

13 апреля атакам украинских беспилотников в Череповце подверглось предприятие "Апатит", производящее фосфорные удобрения и вещества, которые могут использоваться в военной промышленности. Украинские мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+ утверждают, что результатом атака стали как как минимум два попадания. Власти Вологодской области сообщили о 13 сбитых дронах.

Между тем, жители Череповца, возмущенные отсутствием оповещения и нормальной эвакуации, рассказали редакции Север.Реалии, что слышали "гораздо больше хлопков" от сбитых БПЛА.

"Нормально так бахнуло"

Когда губернатор Вологодской области сообщил о 13 дронах, сбитых "на подлете к промплощадке Череповца", атака беспилотников уже вовсю обсуждалась в местных чатах.

Местный паблик "Череповец Best" (75 тысяч подписчиков) сразу же написал о "нашествии беспилотников".

Больше всего людей возмутило то, что в городе при прилете дронов не включили сирены и не было других оповещений о воздушной угрозе.

– На Ленина хорошо слышала взрывы. А вот сирены не слышала. Куда смотрят власти?! Филимонов вообще чем занят?!! На людей на**ать! – возмущается Ирина, которая живет в самом центре Череповца (мы не называем фамилии собеседников из соображений их безопасности – СР). – Мой дом в пяти километрах от завода [заводоуправление Азотного комплекса АО "Апатит"]. А смс с оповещением дошло только через два часа после того, как я своими ушами грохот дронов слышала.

Об отсутствие оповещения редакции Север.Реалий рассказали и жители других районов Череповца.

– Я живу в Индустриальном [район, где находится промплощадка "Апатита", череповецкого химического кластера Группы "ФосАгро"]. Отсыпался после ночной смены, когда забахало. Семь раз точно насчитал, – возмущается Егор, который работает на одном ихз предприятий "Апатита" – Коллега со смены, который прямо там был, позвонил: семь прилетов по Свечке (народное название цеха по производству аммиака) на Азотке (азотный комплекс завода "Апатит") было. Чудом пожара не случилось. Это чудо, что обошлось. Когда я услышал сирены, предупреждающие нас об опасности? Никогда бл**ь. Мой сосед узнал, когда сын-первоклашка сам домой вернулся со школы – их всех выперли просто из классов и сказали возвращаться домой. Представьте, каким-то детям просто некуда возвращаться, так как родители на работе! Даже эвакуацию школ нормально организовать не могут, Когда написал под постами губера о том, что они оборзели отключать систему оповещения – мой коммент тупо затерли.

Несколько собеседников сообщили редакции о сбитых дронах в районе спичечной фабрики (Северный район, соседний с микрорайоном Индустриальный), а также над Череповецким портом на реке Шексне (один из крупнейших речных портов Волго-Балтийского водного пути)

– По подсчетам людей, дронов было больше чем 13! На улице Судостроительная у порта перед кранами на моих глазах сбили дрон, – говорит местный житель Иван. – Над спичечной фабрикой был сбит. Друг лично слышал три хлопка сильных. На Годовикова и Раахе (улицы в Зашекснинском район Череповца, на противоположном от завода "Апатит" берегу Шексны –СР ) знатно бахало. И там тоже оповещений народ не слышал. Что за халатное отношение? Власти вообще-то не молчать надо, а ПВО ставить по всем районам, а не только на Аммиаке (аммиачное производство "Апатита" – СР). И сам Аммиак не проволочкой обшивать, как сейчас, идиотизм какой-то. Раз уж взялись за Череповец ("Апатит" уже атаковали в ночь на 27 марта 2026 года, тогда на его территории произошел пожар – СР), мне кажется, не успокоятся, пока нормально не бабахнут.

"Апатит" уже атаковали украинские беспилотники в ночь на 27 марта 2026 года. Тогда на его территории произошел пожар. Жители города говорят, что попытки властей и тогда, и сейчас скрыть происходящее пугает их даже больше, чем сами атаки.

– Чинуши обалдели – запрещают выкладывать фото с осколками дронов, запрещают снимать даже, – возмущается Светлана из Череповца. – Мне знакомая, переехавшая из Белгородской области, сказала, что там уже судят за публикацию фото – сначала административная, а потом уголовкой грозят. И у нас будут. Мол, военное время. А ведь так и не признали же, что война идет. И уже к нам зашла. Мы кстати и захотели бы что-то опубликовать, не смогли – глушат связь вообще. Я вот текстом могу что-то сообщить, картинку загрузить – уже нет. У меня ни одно приложение банка сегодня не открывается! В магазин ходила с наличкой. Хотя переселенцы из Курской и Белгородской над нашими страхами посмеиваются – мол, вы бы слышали, как там сирены воют 24/7. Тут у вас еще цветочки. А я как-то не хочу "ягодки" ждать. У меня знакомые со страху дернули на трассу, уезжать из города. Над ними издеваются, мол, повелись на фейковые видео с якобы пожара на заводе. А я вот думаю, что если бы не работа, я бы сама подальше уехала. В Приволжье тоже бахает. Куда тогда ? На Урал?!

В Череповце власти действительно запретили снимать и публиковать фото и видео с мест падения обломков. Запрет распространяется не только на публикации видеоматериалов, но и на ведение прямых трансляций с мест происшествий. За публикацию даже в комментариях под официальными постами любой информации, указывающей на детали происшествия, чиновники грозят уголовной ответственностью.

"Обращаюсь к вам с просьбой строго соблюдать правила: запрещается снимать и фотографировать работу системы ПВО и последствия падения обломков. Не ведите прямые эфиры с мест происшествий. За нарушение правил предусмотрен штраф. Если информация попадет к противнику, фотограф может понести уголовную ответственность. Не публикуйте в мессенджерах, соцсетях и комментариях видео с места прилетов. Не раскрывайте точные координаты, названия улиц, номера домов и географические локации. Если вы стали свидетелем и владеете полезной информацией, сообщайте ее по телефону 083. Доверяйте только официальным источникам. Вся достоверная информация будет публиковаться у меня и на странице губернатор", – заявил временно исполняющий обязанности главы Череповца Андрей Накрошаев.

При этом, отсутствие сирены и других оповещений о воздушной угрозе, Накрошаев объяснил тем, что "атаки идут на территорию промплощадки и имеют локальный характер".

"Апатит" – череповецкий химический кластер группы "ФосАгро". На сайте компании говорится, что это крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, а также один из лидеров в России по объемам выпуска NPK-удобрений, аммиака и аммиачной селитры. Аммиачная селитра используется в том числе при изготовлении взрывчатых веществ. Основные акционеры предприятия – экс-сенатор Совета Федерации Андрей Гурьев и его сын Андрей, которые после 24 февраля 2022 года находятся под персональными санкциями США, ЕС, Великобритании и других стран.

Между тем, с конца февраля масштабные атаки беспилотников фиксируются и в других городах, где есть аммиачные производства.

В начале марта беспилотники атаковали химзавод ПАО "Акрон" в Новгородской области. Украинские мониторинговые каналы Supernova+ и Exilenova+ писали о взрывах в Великом Новгороде, где расположено предприятие, и атаке на "Акрон". Аммиачная селитра, которую производят предприятия группы "Акрон", используется в том числе при изготовлении взрывчатых веществ.

В группу "Акрон", 94% акций которой принадлежит миллиардеру Вячеславу Кантору, также входит ПАО "Дорогобуж", расположенный в Смоленской области. Этот химзавод был атакован 25 февраля 2026 года, в результате чего погибли семь человек. Официально это предприятие производит минеральные удобрения. Однако аммиачная селитра, которая входит в перечень производства, используется в том числе при изготовлении взрывчатых веществ. Согласно информации на сайте компании, ежегодный выпуск аммиака достигает 810 тысяч тонн, NPK (азот-фосфор-калий) – 850 тысяч тонн, аммиачной селитры – 1,5 млн тонн, азотной кислоты – 1,5 млн тонн.

Жители Дорогобужа признавались редакции, что боятся оставаться в родном городе, но обещанной губернатором эвакуации не дождались.