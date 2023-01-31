В Эрмитаже хакеры вывели на табло сообщения о Буче

В Санкт-Петербурге, в государственном музее Эрмитаж, хакеры вывели на электронных табло информацию о событиях, произошедших во время российской оккупации города Буча Киевской области. Об этом сообщает "Фонтанка".

По информации издания, инцидент произошел днём 29 января. После того, как взлом был обнаружен, сотрудники службы безопасности Эрмитажа отключили экраны. По предварительным данным, табло были взломаны дистанционно. Какую именно информацию демонстрировали на экранах, не уточняется.

Управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу решает, как квалифицировать этот инцидент.

25 января в телевизионном эфире в Белгородской области России, а также в Краснодарском крае, аннексированном Крыму и Севастополе транслировалось видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. По словам очевидцев, речь главы государства появилась на экранах вместо обычной программы российских телеканалов, например СТС и ТНТ. Российские власти объяснили это взломом.