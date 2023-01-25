Обращение Зеленского показали по ТВ в России и аннексированном Крыму

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского в среду оказалось в телевизионном эфире в Белгородской области России, а также в Краснодарском крае, аннексированном Крыму и Севастополе. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. По словам очевидцев, речь Зеленского появилась на экранах вместо обычной программы российских телеканалов, например СТС и ТНТ.

Судя по видеозаписям, транслировалось обычное обращение президента к согражданам на украинском языке без перевода на русский. Сигнал периодически пропадал и восстанавливался.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков объяснил появление украинского президента в эфире взломом, совершённым при поддержке США. "Американцы еще в начале спецоперации дали украинским спецслужбам доступ ко всем программным кодам самых распространенных "вещалок", через которые вещают в интернете телеканалы. Кабельные операторы зачастую берут сигнал из сети. Когда плохо на фронте, украинцы ломают интернет-вещание," - цитирует комментарий Крючкова агентство РБК.

Владимир Зеленский с начала военного вторжения России в Украину каждый вечер выступает по украинскому телевидению с обращением к народу, информируя граждан о положении дел на фронтах и в тылу.

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