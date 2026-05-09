В Риме арестован бывший посол Италии в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант-Аньезе, сообщает La Repubblica. По данным издания, дипломата и его предполагаемую сообщницу Татьяну Тараканову обвиняют в создании незаконной схемы выдачи шенгенских виз в итальянском посольстве в Ташкенте.
Пьергабриэле Пападиа был послом в Узбекистане с декабря 2024 года по декабрь 2025-го. Как утверждает следствие, вскоре после назначения на должность он взял на себя управление визовым отделом и организовал назначение в этот отдел Татьяны Таракановой – гражданки России и Италии, которая ранее работала вместе с ним в итальянском консульстве в Москве.
По версии следствия, Пападиа и Тараканова наладили выдачу долгосрочных шенгенских виз (от одного до трех лет) гражданам России за дополнительную плату – от четырех до 16 тысяч евро. При этом сам визовый сбор составляет от 45 до 60 евро за заявление.
Утверждается, что в схеме участвовали три российских турагентства, зарегистрированных в Москве по одному адресу. Заявки на получение виз направлялись через агентства, а некоторые запросы, по данным следователей, также отправлялись подозреваемому через Telegram.
Как минимум 95 россиян въехали в Италию по шенгенским визам, выданным с нарушениями: например, заявители не были резидентами Узбекистана или не приходили лично в консульство в Ташкенте, а в некоторых случаях подписи на документах не соответствовали подписи в паспорте заявителя.
Пападиа заключен под стражу до завершения расследования.
- По данным Ассоциации туроператоров России, количество многократных шенгенских виз, выданных гражданам России, за первые месяцы 2026 года сократилось на 90% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Это связано с принятым в ноябре 2025 года решением Еврокомиссии об ограничении выдачи россиянам многократных шенгенских виз. Такие визы ранее выдавались на сроки до нескольких лет и давали право въезжать в Шенгенскую зону неограниченное число раз при условии соблюдения лимита пребывания в ней.
- После полномасштабного российского вторжения в Украину страны ЕС отменили действовавший для России упрощенный порядок получения шенгенских виз. Ряд стран, в том числе страны Балтии, Польша, Чехия, Дания, совсем перестали выдавать гражданам России туристические визы.