В ЕС подготовили два варианта ограничения цен на газ из России

Европейская комиссия подготовила два варианта ограничения цен на газ из России. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на документ.

Первый вариант предполагает введение потолка цен на весь импортируемый из России газ либо назначение единого покупателя российского газа, который будет вести переговоры о ценах на энергоресурс.

Однако в ЕС опасаются, что это может повысить риск форс-мажорных обстоятельств в контрактах европейских компаний с "Газпромом", а также к усилению геополитической напряженности.

Второй предложенный Еврокомиссией вариант предполагает разделение стран Евросоюза на красную и зеленую зоны – в зависимости от степени риска перебоев с поставами топлива.

Для стран из красной зоны цены могут быть ограничены, а из зеленой — оставаться на таком уровне, чтобы облегчить поставки газа в страны красной зоны. Однако, как отмечается в документе, реализовать данный вариант будет проблематично, поскольку разделение стран на зоны будет во многом зависеть от координации между государствами-членами Евросоюза.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ввести потолок цен на газ из России 2 сентября. Ранее эта мера была согласована в отношении российской нефти.

31 августа "Газпром" остановил поставки газа по "Северному потоку", как утверждалось, из-за планового техобслуживания. Он должен был вновь заработать - хотя и на 20 процентов мощности - 3 сентября. Однако в российском концерне заявили, что техническое обслуживание единственной рабочей турбины газопровода "Северный поток" выявило неисправности. Газопровод не будет работать без их устранения.

На фоне объявления о приостановке работы газопровода цены на газ в Европе превысили отметку 3000 долларов за тысячу кубометров, что стало причиной протестов в ряде европейских стран.

В Евросоюзе заявили, что случившееся - "ещё одно подтверждение ненадежности "Газпрома" как поставщика" и "свидетельствует о цинизме России".